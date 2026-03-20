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Índice OMXS 30 este 20 de marzo: gana terreno al inicio de la jornada

Apertura de sesión OMXS 30: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada alcista para el OMXS 30, que comienza rueda bursátil del viernes 20 de marzo con ascensos del 0,98%, hasta los 2.937,57 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a las variaciones de este día respecto de jornadas previas, el índice bursátil pone fin a tres sesiones de racha negativa.

Teniendo en cuenta la última semana, el OMXS 30 registra una disminución 2,69% aunque, por el contrario, desde hace un año mantiene aún una subida del 9,4%. El OMXS 30 se sitúa un 8,85% por debajo de su máximo del presente año (3.222,75 puntos) y un 1,96% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.881,19 puntos).

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