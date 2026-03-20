Índice OMXS 30 este 20 de marzo: gana terreno al inicio de la jornada

Inicio de jornada alcista para el OMXS 30, que comienza rueda bursátil del viernes 20 de marzo con ascensos del 0,98%, hasta los 2.937,57 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a las variaciones de este día respecto de jornadas previas, el índice bursátil pone fin a tres sesiones de racha negativa.
Teniendo en cuenta la última semana, el OMXS 30 registra una disminución 2,69% aunque, por el contrario, desde hace un año mantiene aún una subida del 9,4%. El OMXS 30 se sitúa un 8,85% por debajo de su máximo del presente año (3.222,75 puntos) y un 1,96% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.881,19 puntos).