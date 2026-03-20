Guatemala: cotización de cierre del dólar hoy 20 de marzo de USD a GTQ

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 7,65 quetzales en promedio, de manera que implicó un cambio del 2,07% frente a la cotización de la sesión previa, cuando acabó con 7,50 quetzales, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una bajada 0,06%; pero desde hace un año aún mantiene un incremento del 1,91%.

Respecto de días previos, sumó dos fechas seguidas en cifras positivas. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que es ligeramente superior a la cifra lograda para el último año (18,54%), lo que manifiesta que está presentando un comportamiento más inestable.