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Euro: cotización de cierre hoy 20 de marzo en Guatemala

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

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Euro: cotización de cierre hoy
Euro: cotización de cierre hoy 20 de marzo en Guatemala

En la pasada jornada el euro cotizó al cierre a 8,86 quetzales en promedio, de manera que supuso un cambio del 3,05% frente a los 8,60 quetzales de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el euro acumula un incremento 1,19%, por lo que desde hace un año aún mantiene una subida del 3,21%.

En relación a jornadas anteriores, giró las tornas respecto del de la sesión previa, cuando marcó un descenso del 0,22%, sin lograr establecer una tendencia estable. En los pasados siete días la volatilidad presentó un rendimiento claramente superior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, por lo tanto está pasando por una fase de inestabilidad.

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