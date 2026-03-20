El Russell 2000 inicio operaciones este 20 de marzo con pérdida de 0,43%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el Russell 2000, que empieza rueda bursátil del viernes 20 de marzo con ligeras descensos del 0,43%, hasta los 2.484,06 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de días anteriores, el selectivo gira las tornas respecto del de la jornada previa, donde se anotó un incremento del 1,64%, mostrando que no es capaz de consolidar una tendencia estable.

Teniendo en cuenta la última semana, el Russell 2000 registra una subida del 0,16%. El Russell 2000 se sitúa un 8,63% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.718,77 puntos) y un 0,22% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.478,64 puntos).