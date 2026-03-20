El Índice ATX este 20 de marzo: pierde 1,3% tras el cierre de operaciones

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el ATX, que terminó la sesión del viernes 20 de marzo con notables bajadas del 1,3%, hasta los 5.194,82 puntos. El índice bursátil anotó un máximo de 5.336,15 puntos y la cifra mínima de 5.178,95 puntos. El rango de cotización para el ATX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,95%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el ATX anota una bajada 1,3%; por el contrario en el último año acumula aún un ascenso del 21,95%. El ATX se sitúa un 10,75% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.820,55 puntos)