El indicador de referencia de la BMV cerró este 20 de marzo con pérdida de 1,63%

Sesión en negativo para el índice mexicano, que terminó la sesión del viernes 20 de marzo con grandes caídas del 1,63%, hasta los 64.134,90 puntos. El índice bursátil anotó un volumen máximo de 65.291,26 puntos y un mínimo de 63.781,25 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano S&P/BMV IPC entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,31%.
Si consideramos los datos de los últimos siete días, el índice mexicano registra una bajada del 2,95%. El índice mexicano S&P/BMV IPC se sitúa un 10,43% por debajo de su máximo en lo que va de año (71.601,35 puntos)