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El indicador de referencia de la BMV cerró este 20 de marzo con pérdida de 1,63%

Cierre de operaciones México S&P/BMV IPC: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en negativo para el índice mexicano, que terminó la sesión del viernes 20 de marzo con grandes caídas del 1,63%, hasta los 64.134,90 puntos. El índice bursátil anotó un volumen máximo de 65.291,26 puntos y un mínimo de 63.781,25 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano S&P/BMV IPC entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,31%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el índice mexicano registra una bajada del 2,95%. El índice mexicano S&P/BMV IPC se sitúa un 10,43% por debajo de su máximo en lo que va de año (71.601,35 puntos)

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