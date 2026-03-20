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Dólar: cotización de cierre hoy 20 de marzo en Canadá

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

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Dólar: cotización de cierre hoy
Dólar: cotización de cierre hoy 20 de marzo en Canadá

En la última sesión el dólar estadounidense cotizó al cierre a 1,37 dólares canadienses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,12% frente al valor de la sesión previa, cuando cerró con 1,37 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una bajada 0,03%, de modo que en el último año todavía mantiene un descenso del 0,14%.

Si comparamos la cifra con jornadas anteriores, con este dato cortó la racha positiva que marcaba en las tres jornadas anteriores. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que presentó un balance notoriamente inferior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, así que está teniendo un comportamiento más estable de lo normal en este contexto.

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