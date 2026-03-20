BIST 100 pierde terreno tras el cierre de la operaciones este 18 de marzo

Mal día para el BIST 100, que acabó la sesión de mercado del miércoles 18 de marzo con leves descensos del 0,78%, hasta los 13.115,10 puntos. El selectivo anotó un volumen máximo de 13.298,50 puntos y un volumen mínimo de 13.062,30 puntos. El rango de cotización para el BIST 100 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,78%.
En relación a la rentabilidad de la última semana, el BIST 100 acumula una bajada 0,65%; pese a ello desde hace un año aún conserva un incremento del 33,01%. El BIST 100 se sitúa un 8,54% por debajo de su máximo en lo que va de año (14.339,30 puntos) y un 16,46% por encima de su cotización mínima del año en curso (11.261,50 puntos).