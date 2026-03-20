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BEL-20-INDEX termina sus operaciones en rojo este 20 de marzo

Cierre de sesión BEL-20 INDEX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el BEL-20 INDEX, que acabó la sesión del viernes 20 de marzo con grandes descensos del 1,76%, hasta los 4.916,79 puntos. El índice marcó un máximo de 5.062,18 puntos y la cifra mínima de 4.911,30 puntos. El rango de cotización para el BEL-20 INDEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,98%.

Teniendo en cuenta la última semana, el BEL-20 INDEX marca una disminución 3,77% aunque, por el contrario, en términos interanuales acumula aún un ascenso del 9,7%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 13,4% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.677,83 puntos)

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