Noticias

Apertura del Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: con tendencia a la baja este 20 de marzo

Inicio de sesión Taiwan Weighted: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo en rojo para el Taiwan Weighted, que empieza la sesión del viernes 20 de marzo con descensos del 1,29%, hasta los 33.905,63 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de jornadas anteriores, el indicador pone fin a dos sesiones consecutivas con tendencia positiva.

En relación a los últimos siete días, el Taiwan Weighted acumula un ascenso del 0,96%. El Taiwan Weighted se sitúa un 4,26% por debajo de su máximo del presente año (35.414,49 puntos) y un 15,52% por encima de su valoración mínima del año en curso (29.349,81 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Taiwán

Últimas Noticias

Chile: temblor de magnitud 5.1 en Base Frei

El sismo se registró a las 22:15 horas a 175.0 kilómetros de distancia de Base Frei y tuvo una profundidad de 10.0 kilómetros

Chile: temblor de magnitud 5.1

Resultados del Loto Clásico de Chile 5401: números ganadores de hoy jueves 19 de marzo

Puedes jugar la versión sencilla de Loto Clásico o sumar apuestas como Revancha, Recargado, Desquite, Multiplicar y Jubilazo para aumentar sus posibilidades de ganar

Resultados del Loto Clásico de

Euro: cotización de hoy, 19 de marzo en Perú (de EUR a PEN)

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior, aunque la moneda todavía no supera la barrera de los S/ 4

Euro: cotización de hoy, 19

Chile: sismo de magnitud 6.5 en Base Frei

Chile es uno de los países con más actividad sísmica en todo el mundo, por lo que es importante estar alerta ante cualquier movimiento telúrico

Chile: sismo de magnitud 6.5

La canción más reproducida en Spotify Estados Unidos hoy

Estos son los sencillos en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público estadounidense

La canción más reproducida en