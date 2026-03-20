Apertura del Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: con tendencia a la baja este 20 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo en rojo para el Taiwan Weighted, que empieza la sesión del viernes 20 de marzo con descensos del 1,29%, hasta los 33.905,63 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de jornadas anteriores, el indicador pone fin a dos sesiones consecutivas con tendencia positiva.

En relación a los últimos siete días, el Taiwan Weighted acumula un ascenso del 0,96%. El Taiwan Weighted se sitúa un 4,26% por debajo de su máximo del presente año (35.414,49 puntos) y un 15,52% por encima de su valoración mínima del año en curso (29.349,81 puntos).