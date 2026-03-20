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Acciones suizas caen; así fue el cierre del Swiss Market este 20 de marzo

Cierre de sesión Swiss Market: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el Swiss Market, que cerró la jornada del viernes 20 de marzo con notables bajadas del 1,11%, hasta los 12.320,99 puntos. El indicador llegó a un máximo de 12.564,92 puntos y un volumen mínimo de 12.320,99 puntos. El rango de cotización para el Swiss Market entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,94%.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el Swiss Market anota un descenso 4,04%, por ello desde hace un año mantiene aún una disminución del 5,64%. El Swiss Market se sitúa un 12,08% por debajo de su máximo en lo que va de año (14.014,30 puntos)

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