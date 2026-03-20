Acciones de Bruselas pierden; así arrancó operaciones el BEL-20 INDEX este 20 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el BEL-20 INDEX, que empieza la sesión de mercado del viernes 20 de marzo con grandes caídas del 1,49%, hasta los 5.052,57 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de días anteriores, el índice acumula dos fechas consecutivas en cifras negativas.

En la última semana, el BEL-20 INDEX registra un descenso 1,87%; por el contrario en términos interanuales aún acumula una subida del 12,92%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 11,01% por debajo de su máximo del presente año (5.677,83 puntos)