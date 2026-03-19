Valor de apertura del euro en México este 19 de marzo de EUR a MXN

El euro se cotiza al inicio de operaciones a 20,58 pesos mexicanos en promedio, de manera que supuso un cambio del 1,04% con respecto a los 20,37 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro anota un incremento 0,17%; pese a ello en el último año acumula aún una disminución del 6,21%.

En relación a jornadas pasadas, encadena dos sesiones consecutivas en valores positivos. La cifra de la volatilidad es ligeramente inferior a la acumulada en el último año, lo que manifiesta que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en fechas recientes.