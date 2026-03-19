Dólar hoy en República Dominicana: ligera variación en la apertura de este jueves 19 de marzo del 2026

Consulta el tipo de cambio este jueves 19 de marzo en República Dominicana. (REUTERS/Sukree Sukplang)

El dólar estadounidense inició la sesión del jueves 19 de marzo en 60,07 pesos dominicanos en promedio, según datos de Dow Jones. Este valor supuso una baja de 0,16% respecto a los 60,17 pesos de la jornada anterior, consolidando cinco sesiones consecutivas en descenso para la divisa en República Dominicana.

Durante la última semana, el dólar acumuló una disminución de 2,53% frente al peso local; sin embargo, en el balance anual, aún refleja un incremento del 1,81%, evidenciando una tendencia de apreciación en los últimos doce meses. En tanto, la volatilidad semanal fue superior al promedio anual, lo que indica un periodo de mayores cambios y fluctuaciones en el tipo de cambio.

En un contexto más amplio, los mercados globales acentuaron las pérdidas en un entorno claramente adverso al riesgo, impulsados por un nuevo repunte en los precios del petróleo y el gas.

El Brent superó los 114 dólares por barril, acumulando un alza cercana al 60% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, impulsado por ataques a infraestructura crítica. Mientras tanto, el WTI avanzó de forma más moderada, ampliando el diferencial entre el crudo estadounidense y el resto del mundo.

Esta escalada de precios ha comenzado a inquietar a los bancos centrales, con el Banco de Japón y la Reserva Federal manteniendo sin cambios sus tasas de referencia y reconociendo que el conflicto ha nublado el panorama de política monetaria global.

Perspectivas económicas para 2026 en República Dominicana

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional.

República Dominicana se prepara para 2026 con un panorama económico y político alentador, según un informe de la firma global UBS Financial Services. El documento destaca una aceleración del crecimiento real del PIB hacia el 4% en dicho año, impulsada por tasas de interés más bajas y un entorno internacional más favorable. Se proyecta que la estabilidad política y las políticas pro-mercado seguirán respaldando el dinamismo económico del país.

Para 2026, UBS anticipa que la reducción de las tasas de interés liberará demanda interna y estimulará la inversión, mientras que un entorno externo más estable favorecerá la recuperación del turismo. El informe considera que un estímulo fiscal focalizado contribuirá a robustecer la actividad económica a lo largo del año.

En materia fiscal, el gobierno dominicano ha adoptado un enfoque activo para contrarrestar el crecimiento moderado. El Congreso aprobó un presupuesto suplementario que eleva el gasto de capital en 0,4% del PIB para 2025, ampliando el déficit global al 3,5% del PIB. Para 2026, el Ministerio de Hacienda apunta a un déficit fiscal global de 3,2% del PIB y un superávit primario de 0,5%.

Entre los factores más influyentes en la evolución del tipo de cambio, destacan las decisiones de política monetaria tanto del Banco Central de la República Dominicana como de la Reserva Federal de Estados Unidos, la demanda interna de dólares vinculada a las importaciones y el comportamiento de la economía local, así como el esperado fortalecimiento global del dólar estadounidense hacia el cierre de 2026, dentro de un escenario de depreciación controlada.

El Banco Central estima que el tipo de cambio alcanzará aproximadamente $66.35 en septiembre de 2026 y cerca de $69.15 un año después, anticipando una tendencia de depreciación continua.

El análisis destaca que la deuda pública bruta se mantendría estable en torno al 58% del PIB durante los próximos 12 a 18 meses a partir de noviembre del año pasado, siempre que no se produzcan eventos macroeconómicos inesperados.

UBS señala que los sólidos superávits provenientes de exportaciones de servicios y remesas compensarán los déficits de las cuentas de ingresos y comercio de mercancías, proyectando que el déficit por cuenta corriente rondará el 2-2,5% del PIB a finales de 2025 y 2026.

La inversión extranjera directa neta se estima cerca de 3,5%–4,0% del PIB, con el turismo, el comercio, la industria, la energía y el sector inmobiliario como áreas clave. Esta inversión sería suficiente para cubrir la brecha externa, según datos del Banco Central de la República Dominicana citados por UBS Financial Services.

Finalmente, el informe proporcionado por la firma de servicios financieros advierte sobre riesgos relacionados con eventos climáticos adversos y desafíos de gobernabilidad, comunes en mercados emergentes, aunque mantiene una visión optimista respecto a los indicadores económicos del país para 2026.