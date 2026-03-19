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PSI 20 perdió 2,06% al término de la sesión este 19 de marzo

Cierre de operaciones PSI 20: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el PSI 20, que terminó la jornada del jueves 19 de marzo con fuertes caídas del 2,06%, hasta los 8.946,83 puntos. El índice anotó la cifra máxima de 9.064,11 puntos y un mínimo de 8.907,15 puntos. El rango de cotización para el PSI 20 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,73%.

En relación a la última semana, el PSI 20 marca una bajada 2,24%; aunque desde hace un año mantiene aún una subida del 32,08%. El PSI 20 se sitúa un 3,76% por debajo de su máximo del presente año (9.295,90 puntos) y un 6,5% por encima de su valoración mínima del año en curso (8.400,46 puntos).

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