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Pronóstico del clima para mañana en Ashburn

Para evitar cualquier imprevisto es crucial conocer el predicción del clima para las próximas horas en la ciudad

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La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más comunes lo que causa que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para mañana en la ciudad de Ashburn, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima será parcialmente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 37 grados Fahrenheit (aproximadamente 3 grados Celsius).

Se espera que el viento esté en calma.

El clima por la noche

Saber cuál es el pronóstico
Saber cuál es el pronóstico del tiempo ayuda a planificar tu día para evitrar imprevistos (Reuters)

Esta noche, existe una ligera posibilidad de chubascos después de las 2 p.m. El clima será parcialmente soleado, con una temperatura máxima cercana a 63 grados Fahrenheit (aproximadamente 17 grados Celsius). El viento estará en calma, volviéndose del sur a una velocidad de 5 a 9 mph (8 a 14 km/h) por la tarde.

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 18 de marzo, 8:35 p. m. EDT.

El estado del tiempo en Estados Unidos

Ashburn se ubica en
Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia (AFP)

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

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