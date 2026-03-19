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Principal índice de Bruselas tiene una apertura roja este 19 de marzo

Apertura de sesión BEL-20 INDEX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el BEL-20 INDEX, que empieza la jornada en los mercados del jueves 19 de marzo con descensos del 0,92%, hasta los 5.081,91 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos el valor con días pasados, el índice bursátil encadena dos jornadas consecutivas en dígitos negativos.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el BEL-20 INDEX marca una bajada 1,3% aunque, por el contrario, desde hace un año aún conserva un ascenso del 13,58%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 10,5% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.677,83 puntos)

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