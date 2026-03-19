¿Cómo estará hoy el clima? Senamhi alerta ola de calor en Arequipa con temperaturas de hasta 35 °C en estas zonas

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que este jueves 19 de marzo la región Arequipa presentará condiciones climáticas variadas según la zona geográfica, aunque en general predominarán los cielos despejados y la presencia de nubes dispersas durante el día, junto con un marcado descenso de temperaturas durante la noche, especialmente en localidades altoandinas.

En la ciudad de Arequipa, se espera una temperatura máxima de 24°C y una mínima de 11°C. El pronóstico indica cielos con nubes dispersas a lo largo del día, mientras que por la noche se sentirá un descenso térmico significativo, lo que podría generar sensación de frío en las primeras horas de la mañana y durante la madrugada.

En los valles interandinos y zonas cálidas como Aplao, Majes, Caravelí y La Joya, las temperaturas alcanzarán hasta los 28°C, con mínimas entre 14°C y 18°C. En estas localidades predominará el cielo despejado durante el día, acompañado de un incremento de la temperatura diurna, lo que generará condiciones calurosas, especialmente al mediodía.

Por su parte, en la franja costera de la región, que incluye distritos como Camaná, Mollendo, Atico y Lomas, se prevén temperaturas máximas entre 27°C y 28°C, con mínimas que oscilarán entre 14°C y 16°C. El cielo presentará nubes dispersas durante el día, lo que permitirá periodos prolongados de brillo solar.

En contraste, las provincias de mayor altitud como Caylloma, Chivay, Orcopampa, Sibayo e Imata registrarán las condiciones más frías. Las temperaturas máximas estarán entre 16°C y 21°C, mientras que las mínimas descenderán hasta valores bajo cero, alcanzando entre -1°C y -2°C. Estas condiciones estarán acompañadas de cielos parcialmente nublados y la presencia de heladas, principalmente durante la madrugada.

Asimismo, en localidades como Cabanaconde, Huanca, Chiguata y Chuquibamba, se espera cielo con nubes dispersas y temperaturas moderadas durante el día, aunque con noches frías que podrían afectar a poblaciones vulnerables.

El organismo meteorológico advirtió que el descenso de temperaturas nocturnas en zonas altoandinas podría generar heladas meteorológicas, por lo que recomendó a la población tomar medidas de prevención, como el uso de ropa abrigadora, protección de cultivos y resguardo del ganado. En las zonas más cálidas, en tanto, se aconseja evitar la exposición prolongada al sol en horas de mayor radiación y mantener una adecuada hidratación.

Finalmente, estas condiciones climáticas se mantendrían similares durante el viernes 20 de marzo, con ligeras variaciones en las temperaturas, pero sin cambios significativos en el comportamiento general del tiempo en la región.

Alertas por aumento de temperatura en Arequipa

El Senamhi emitió dos avisos meteorológicos que alertan sobre condiciones climáticas extremas que afectarán diversas regiones del país, incluyendo la región Arequipa, entre el 18 y el 21 de marzo.

El Aviso N.° 092, de nivel naranja, advierte sobre el incremento de la temperatura diurna en la costa centro y sur, así como en la sierra, desde el miércoles 18 hasta el viernes 20 de marzo. Según el organismo, este fenómeno será de moderada a fuerte intensidad y estará acompañado de escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento significativo de la radiación ultravioleta (UV).

Durante este periodo, se prevén temperaturas máximas entre 30 °C y 35 °C en la costa sur, mientras que en la sierra sur los valores oscilarán entre 27 °C y 30 °C. Además, se esperan ráfagas de viento de hasta 35 km/h, principalmente en horas de la tarde.

Las provincias afectadas en Arequipa incluyen Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión.

En paralelo, el Aviso N.° 093, de nivel amarillo, informa sobre el descenso de la temperatura nocturna en la sierra centro y sur, vigente desde el jueves 19 hasta el sábado 21 de marzo. Este evento será de ligera a moderada intensidad, pero podría generar condiciones de riesgo, especialmente en zonas altoandinas.

De acuerdo con el Senamhi, se prevén temperaturas mínimas cercanas a los -2 °C en localidades ubicadas por encima de los 3200 metros sobre el nivel del mar en la sierra centro, y hasta -5 °C en zonas que superan los 4000 metros en la sierra sur. Estas condiciones también estarán acompañadas de ráfagas de viento de hasta 45 km/h y cielos con escasa nubosidad, lo que acentúa el enfriamiento nocturno.

Las provincias arequipeñas bajo este aviso incluyen Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión.

Ante esta situación, el SENAMHI recomendó a la población mantenerse informada sobre la evolución del clima y seguir las indicaciones de las autoridades. Asimismo, exhortó a tomar precauciones frente a la alta radiación solar durante el día, como el uso de bloqueador, sombreros y ropa ligera, así como protegerse del frío durante la noche, especialmente en zonas altoandinas donde podrían presentarse heladas.

Estas condiciones reflejan una marcada variabilidad térmica, con días calurosos y noches frías, características del periodo de transición estacional en la región sur del país.