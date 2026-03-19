Euro: cotización de hoy, 19 de marzo en Perú (de EUR a PEN)

Euro: cotización de apertura hoy 19 de marzo en Perú

El tipo de cambio del euro cerró en S/ 3,995 el jueves 19 de marzo, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Esta cotización representa un aumento frente al cierre del 18 de marzo, cuando la moneda europea se ubicó en S/ 3,962.

En términos de variación acumulada a 12 meses, el euro registra un incremento de 1,26%, en contraste con la ligera caída de -0,14% observada en la jornada previa. Estos movimientos reflejan la evolución reciente del mercado cambiario y la dinámica de la moneda europea frente al sol peruano.

El euro registra un alza de 0,8% frente al dólar

El euro muestra un repunte significativo frente al dólar, iniciado incluso antes del anuncio del Banco Central Europeo (BCE), y tras la decisión avanza más de 0,8%, superando el nivel de 1,155. Este comportamiento se ve favorecido por la caída del petróleo, que retrocede de USD 111 a USD 104 por barril, así como por la debilidad del dólar, reflejada en una baja superior al 0,8% del índice dólar.

El BCE optó por mantener sin cambios sus tasas de interés y reiteró que seguirá atento a los riesgos inflacionarios en la eurozona, sin adelantar una ruta clara de política monetaria. Tanto el comunicado como las declaraciones de Christine Lagarde tuvieron un tono neutral, lo que no generó mayores sorpresas en el mercado.

En paralelo, la fuerte corrección del petróleo estaría vinculada a expectativas de menor tensión en Medio Oriente. Luego de episodios de ataques a infraestructura energética, los inversionistas parecen anticipar un escenario de contención del conflicto, lo que reduce la presión sobre los precios del crudo. Esta dinámica también contribuiría a debilitar al dólar y moderar la demanda por bonos del Tesoro estadounidense. Aun así, incluso si el petróleo retorna a niveles previos, se espera que la Reserva Federal mantenga su postura actual, sin recortes de tasas al menos hasta finales del verano o inicios del otoño de 2026 en el hemisferio norte.