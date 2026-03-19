El principal índice de Corea de Sur este 19 de marzo: mercado surcoreano cerró con pérdidas del 2,73%

Día bajista para el KOSPI, que terminó la jornada en los mercados del jueves 19 de marzo con notables caídas del 2,73%, hasta los 5.763,22 puntos. En su entorno bursátil llegó a un volumen máximo de 5.863,39 puntos y un volumen mínimo de 5.738,95 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,12%.
Si consideramos los datos de los últimos siete días, el KOSPI registra un incremento del 3,22%. El KOSPI se sitúa un 8,63% por debajo de su máximo del presente año (6.307,27 puntos) y un 33,73% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (4.309,63 puntos).