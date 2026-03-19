El principal índice de Corea de Sur este 19 de marzo: mercado surcoreano cerró con pérdidas del 2,73%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el KOSPI, que terminó la jornada en los mercados del jueves 19 de marzo con notables caídas del 2,73%, hasta los 5.763,22 puntos. En su entorno bursátil llegó a un volumen máximo de 5.863,39 puntos y un volumen mínimo de 5.738,95 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,12%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el KOSPI registra un incremento del 3,22%. El KOSPI se sitúa un 8,63% por debajo de su máximo del presente año (6.307,27 puntos) y un 33,73% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (4.309,63 puntos).