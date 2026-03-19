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El mercado japonés cerró operaciones a la baja este 19 de marzo

Cierre de operaciones Nikkei 225: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el Nikkei 225, que cerró la jornada del jueves 19 de marzo con fuertes descensos del 3,52%, hasta los 53.292,78 puntos. El índice anotó la cifra máxima de 54.333,02 puntos y un volumen mínimo de 53.190,18 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,1%.

Teniendo en cuenta la última semana, el Nikkei 225 anota un descenso 2,13%; aunque desde hace un año acumula aún un incremento del 43,92%. El Nikkei 225 se sitúa un 9,44% por debajo de su máximo del presente año (58.850,27 puntos) y un 4,26% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (51.117,26 puntos).

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