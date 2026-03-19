Cotización del dólar hoy en Brasil revierte subida previa al cierre del jueves 19 de marzo del 2026

Consulta cómo cerró el tipo de cambio en Brasil este jueves 19 de marzo del 2026. (Cuartoscuro)

El dólar estadounidense cerró la jornada del jueves 19 de marzo en 5,24 reales brasileños en promedio, según datos de Dow Jones. Este valor significó una baja de 0,54% respecto a los 5,27 reales de la sesión anterior, invirtiendo la subida registrada en la jornada previa.

En los últimos siete días, el dólar acumuló un descenso de 0,1% frente al real brasileño; en la perspectiva anual, la moneda estadounidense aún mantiene una baja del 8,82%, lo que evidencia la fortaleza relativa del real en los últimos doce meses.

Por otro lado, la volatilidad semanal fue visiblemente superior al promedio anual, señalando un periodo de mayores alteraciones y fluctuaciones respecto a la tendencia general.

Según el análisis de Grupo Financiero Monex, el dólar, medido por el índice DXY, operó con pérdidas marginales, debilitado por el fortalecimiento de otras grandes monedas tras sus respectivas decisiones de política monetaria.

En la rueda de prensa posterior a la decisión de tasas, Jerome Powell, presidente de la Fed, reconoció que el efecto del conflicto en Medio Oriente sobre la inflación sigue siendo incierto, por lo que la autoridad monetaria estadounidense mantendrá una postura de cautela en el corto plazo.

Powell también afirmó que, si no se observa un enfriamiento de los precios, no habría razón para recortar el rango objetivo de la tasa de fondos federales, reforzando la prudencia en la política monetaria estadounidense.

El panorama del dólar en Brasil para 2026

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

El real brasileño mantendrá una tendencia estable con ligera depreciación frente al dólar en 2026, según la proyección de UBS. El informe prevé un tipo de cambio de 5,40 reales por dólar en el primer trimestre y una cotización de 5,50 en el resto del año. Esta previsión se basa en la combinación de presiones internas y externas sobre la moneda brasileña.

En el plano internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos iniciará un ciclo de reducción de tasas, lo que aliviaría parte de la presión sobre monedas emergentes. Además, el entorno global muestra señales de crecimiento y precios favorables de materias primas, un aspecto positivo para Brasil como exportador.

Sin embargo, el atractivo del “carry trade” —diferencial de tasas entre Brasil y Estados Unidos— podría verse afectado por el inicio de recortes de tasas del Banco Central do Brasil, que llevaría la tasa SELIC a alrededor de 12,5% a finales de 2026.

A nivel interno, el informe destaca el aumento del déficit fiscal a 8,5% del PIB y una deuda pública cercana al 80%, factores que elevan la percepción de riesgo y limitan la entrada de capital extranjero. El déficit en cuenta corriente sube a 3,6% del PIB, presionando aún más la balanza de pagos.

La historia y el real brasileño

Billetes de reales brasileños en el Centro Cultural del Banco de Brasil. (Reuters)

El real, o el real brasileño como se le conoce a nivel internacional, es la moneda de curso legal en Brasil y se trata de la vigésima moneda más negociada en todo el mundo y la segunda de Latinoamérica sólo detrás del peso mexicano.

Vigente desde 1994, el real sustituyó al “cruzeiro real” y su abreviatura es BRL; también se trata de la cuarta moneda más negociada en el continente americano sólo detrás del dólar estadounidense, canadiense y del peso mexicano.

Uno de los episodios que más han marcado a la moneda brasileña fue cuando en 1998 el real sufrió un fuerte ataque especulativo que provocó su devaluación al año siguiente, pasando de un valor de 1.21 a 2 reales por dólar.

En la actualidad existen las monedas de 1 y 5 centavos de cobre, de 10 y 25 centavos de bronce y las monedas de 50 centavos de cuproníquel. La moneda de un real es bimetálica. Cabe apuntar que en el 2005 las monedas de un centavo fueron descontinuadas, pero aún sigue siendo de curso legal.