Precio del dólar en Colombia: hubo una nueva subida y así de caro se compra y vende en las casas de cambio el 19 de marzo

El dólar en Colombia registró una cotización mázima de $3.717,80 en la jornada del 19 de marzo - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El dólar estadounidense cerró la jornada del 19 de marzo de 2026 en Colombia en un promedio de $3.692,27, lo que representó una subida de $11,9 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.704,17. Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.212 millones en 1.839 transacciones, con un precio de apertura de $3.710,99, un mínimo de $3.673,50 y un máximo de $3.717,80.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una bajada 0,25%, de modo que en el último año aún mantiene una disminución del 8,39%. Al analizar este dato con el de jornadas anteriores, encadenó dos sesiones sucesivas en caída. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue algo superior a la acumulada en el último año, mostrándose como un activo con mayores variaciones de lo previsible.

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Dicho movimiento se dio ante la valorización del yen, el euro y la libra esterlina luego de las decisiones de política monetaria de los bancos centrales. El Banco Central Europeo, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra mantuvieron las tasas de interés inalteradas, en medio de las preocupaciones inflacionarias asociadas al incremento de los precios del crudo. En contraste, Brasil recortó su tasa de interés por debajo de lo previsto y la ubicó en 14,75%, lo que mostró mayor cautela.

La guerra en Irán ya completa tres semanas - crédito Abdelhadi Ramahi/Reuters

Por otro lado, Donald Trump afirmó que instó al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a no repetir ataques de gran magnitud contra la infraestructura energética de Irán. Asimismo, señaló que Estados Unidos no planea desplegar tropas terrestres en territorio iraní. A nivel local, hubo ausencia de datos económicos.

Dólar en casas de cambio

El precio del dólar en Colombia bajó de manera considerable en 2025 y a inicios de 2026 en el mercado regulado, debido, principalmente, a la emisión de deuda del Gobierno, lo que hizo que en el mercado cambiario, es decir, en las casas de cambio del país, el dólar se compre y se venda, en la mayoría, cerca o por encima de los $3.700. Exactamente, el precio promedio de compra a nivel nacional, el 19 de marzo de 2026 fue de $3.656,67, mientras que el de venta resultó de $3.764,44.

Lo hacen de la siguiente manera:

Money Max: compra: $3.550. Venta:$3.700.

Cambios Kapital: compra: $3.670,00. Venta:$3.710.

Smart Exchange: compra:$3.680. Venta:$3.720.

Latin Cambios: compra:$3.660. Venta:$3.720.

Cambios Vancouver: compra:$3.660. Venta:$3.720.

Nutifinanzas: compra:$3.610. Venta:$3.760.

Cambios y Divisas Chipichape: compra:$3.600. Venta:$3.760.

Alliance Trade: compra: $3.650. Venta:$3.790.

Cambios El Poblado: compra: $3.830. Venta: $4.000.

El dólar en Colombia se cotiza por debajo de la línea de los $3.800 desde noviembre de 2025 – crédito Jesús Avilés/Infobae

Dólar por ciudades

De igual forma, el precio promedio en las casas de cambio en las ciudades estuvo en $3.640 para compra y en $3.760 para venta. Exactamente estuvo así:

Bogotá D.C.: compra:$3.660. Venta:$3.740.

Medellín: compra:$3.620. Venta:$3.780.

Cali: compra:$3.600. Venta:$3.760.

Cartagena: compra: $3.750. Venta:$3.980.

Cúcuta: compra:$3.660. Venta:$3.700.

Pereira: compra:$3.730. Venta:$3.800.

Por qué está más barato el dólar en las casas de cambio

El hecho de que el dólar se compre y venda más barato en casas de cambio se registra porque el mercado de las divisas extranjeras en Colombia se divide en mercado regulado y mercado cambiario.

La TRM es fijada de acuerdo con el resumen contable de las operaciones reguladas que pasaron por todos los intermediarios, como los bancos, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) - crédito Luisa González/Reuters

En el primero se hacen todas las operaciones por medio de intermediarios, los bancos y entidades financieras. Por tal motivo, funciona en grandes cantidades o “al por mayor”. Las divisas en este mercado se transan en el sistema de negociación electrónica Set-FX, en donde se fija el precio del dólar por oferta y demanda.

Por otra parte, está el mercado cambiario, que no está regulado e incluye remesas, giros y compra de monedas en casas de cambio, que son hechas por personas naturales. Se trata de un mercado minorista. Aquí se negocia en dólares fijos y de manera directa, por eso sus precios varían.

Hay que tener en cuenta que la TRM es fijada de acuerdo con el resumen contable de las operaciones reguladas que pasaron por todos los intermediarios, como los bancos, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc). Por su parte, las operaciones en casas de cambio no se pueden medir diariamente porque responden a fluctuaciones del mercado de billetes físicos.