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ATX comienza sesión en terreno negativo este 19 de marzo

Inicio de sesión ATX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el ATX, que empieza la jornada en los mercados del jueves 19 de marzo con notables descensos del 1,34%, hasta los 5.352,65 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de fechas previas, el selectivo con este dato frena la racha positiva que marcaba en las tres jornadas anteriores.

En la última semana, el ATX registra un ascenso 0,07%, por lo que desde hace un año aún mantiene una subida del 24,91%. El ATX se sitúa un 8,04% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.820,55 puntos) y un 1,7% por encima de su valoración mínima del año en curso (5.263,07 puntos).

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