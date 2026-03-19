Acciones suizas se hunden en arranque de la sesión;Swiss Market pierde 1,03%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el Swiss Market, que inaugura la jornada del jueves 19 de marzo con notables caídas del 1,03%, hasta los 12.634,51 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a días pasados, el índice bursátil acumula dos fechas consecutivas en rojo.

En relación a la última semana, el Swiss Market marca una disminución 1,62%, de modo que desde hace un año aún mantiene un descenso del 2,19%. El Swiss Market se sitúa un 9,85% por debajo de su máximo del presente año (14.014,30 puntos)