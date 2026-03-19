Noticias

Acciones suizas se hunden en arranque de la sesión;Swiss Market pierde 1,03%

Apertura de sesión Swiss Market: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el Swiss Market, que inaugura la jornada del jueves 19 de marzo con notables caídas del 1,03%, hasta los 12.634,51 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a días pasados, el índice bursátil acumula dos fechas consecutivas en rojo.

En relación a la última semana, el Swiss Market marca una disminución 1,62%, de modo que desde hace un año aún mantiene un descenso del 2,19%. El Swiss Market se sitúa un 9,85% por debajo de su máximo del presente año (14.014,30 puntos)

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Suiza

Últimas Noticias

ATX comienza sesión en terreno negativo este 19 de marzo

Inicio de sesión ATX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

ATX comienza sesión en terreno

Euro Stoxx 50 va a la baja durante apertura del mercado este 19 de marzo

Inicio de sesión EuroStoxx 50: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Euro Stoxx 50 va a

Hang Seng: el principal índice de Tokio cerró a la baja este 19 de marzo

Cierre de operaciones Hang Seng (Hong Kong): la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Hang Seng: el principal índice

Principal índice de Bruselas tiene una apertura roja este 19 de marzo

Apertura de sesión BEL-20 INDEX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Principal índice de Bruselas tiene

OMX Stockholm 30 pierde terreno al inicio de la jornada de este 19 de marzo

Inicio de sesión OMXS 30: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

OMX Stockholm 30 pierde terreno