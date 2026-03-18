Valor de apertura del euro en Guatemala este 18 de marzo de EUR a GTQ

El euro se negocia al comienzo de sesión a 8,81 quetzales en promedio, lo cual supuso un cambio del 2,35% con respecto a los 8,61 quetzales de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el euro registra una subida 1,71%, por lo que desde hace un año acumula aún un ascenso del 0,68%.

En relación a fechas previas, suma dos jornadas consecutivas en positivo. La volatilidad de esta semana es sutilmente superior a la acumulada en el último año, presentándose como un activo con mayores alteraciones de lo que indica la tendencia general.