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Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: al alza tras el cierre de operaciones este 18 de marzo

Cierre de sesión Taiwan Weighted: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena sesión para el Taiwan Weighted, que terminó la sesión del miércoles 18 de marzo con ascensos del 1,51%, hasta los 34.348,58 puntos. El índice bursátil marcó la cifra máxima de 34.423,66 puntos y un volumen mínimo de 33.929,28 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,44%.

Con respecto a la última semana, el Taiwan Weighted acumula un ascenso del 0,69%. El Taiwan Weighted se sitúa un 3,01% por debajo de su máximo del presente año (35.414,49 puntos) y un 17,03% por encima de su cotización mínima del año en curso (29.349,81 puntos).

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