Índice bursátil Russel 2000 registró pérdida de 1,64% este 18 de marzo

Jornada bajista para el Russell 2000, que terminó la sesión bursátil del miércoles 18 de marzo con notables bajadas del 1,64%, hasta los 2.478,64 puntos. El indicador marcó un volumen máximo de 2.511,16 puntos y un mínimo de 2.478,12 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,32%.
En la última semana, el Russell 2000 marca una bajada del 2,53%. El Russell 2000 se sitúa un 8,83% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.718,77 puntos)