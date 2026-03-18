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El Russell 2000 inicio operaciones este 18 de marzo con pérdida de 0,55%

Inicio de sesión Russell 2000: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el Russell 2000, que inaugura la jornada del miércoles 18 de marzo con ligeras bajadas del 0,55%, hasta los 2.506,09 puntos, tras la apertura. En relación a fechas anteriores, el indicador interrumpe con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas dos jornadas.

Si consideramos los datos de la última semana, el Russell 2000 acumula un descenso del 1,45%. El Russell 2000 se sitúa un 7,82% por debajo de su máximo del presente año (2.718,77 puntos) y un 1,05% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.480,05 puntos).

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