Precio del dólar hoy en México: El peso mexicano cae al cierre de la cotización de tipo de cambio de este miércoles 18 de marzo

Imagen de archivo. Pesos mexicanos y billetes de dólar estadounidense se ven en esta ilustración fotográfica, 3 de noviembre de 2016. REUTERS/Edgard Garrido

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 17,85 pesos mexicanos en promedio, de modo que implicó un cambio del 1,1% si se compara con los 17,66 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense acumula un incremento 1% aunque, por el contrario, en términos interanuales todavía mantiene un descenso del 9,39%.

El informe sobre la inflación al productor en Estados Unidos impulsa al índice DXY del dólar, que alcanza un máximo intradía de 99,98 puntos.

En febrero, el índice de precios al productor registró un incremento mensual inesperado de 0,7 %, superando tanto el dato anterior de 0,5 % como las expectativas del mercado, que apuntaban a 0,3 %.

Ese repunte representó el nivel más elevado en siete meses y añadió presión a las proyecciones de los operadores respecto al ciclo de recortes de la Reserva Federal antes de la reunión de política monetaria programada para el mediodía.

El alza en los precios energéticos, junto con el dato reciente y la evolución del mercado laboral, podría llevar a los integrantes del FOMC a adoptar una actitud prudente en sus próximas decisiones.

Analizando este dato con el de días previos, con este valor frenó la racha plana que marcaba en las dos jornadas anteriores. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presentó un comportamiento claramente superior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, así que está pasando por una fase de inestabilidad.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

El peso mexicano dentro del mercado cambiario

El peso mexicano es una de las monedas más cotizadas del mercado. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.