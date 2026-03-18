BIST 100 gana terreno durante la apertura de la jornada de este 18 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena apertura para el BIST 100, que comienza rueda bursátil del miércoles 18 de marzo con fuertes incrementos del 2,56%, hasta los 13.287,88 puntos, tras la apertura. Respecto de días previos, el índice con este valor frena la racha plana que marcaba en las dos jornadas anteriores.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el BIST 100 anota un incremento 0,85%, por lo que desde hace un año mantiene aún una subida del 23,01%. El BIST 100 se sitúa un 7,33% por debajo de su máximo del presente año (14.339,30 puntos) y un 17,99% por encima de su cotización mínima del año en curso (11.261,50 puntos).