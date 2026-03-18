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BIST 100: el principal índice de Turquía cierra al alza este 18 de marzo

Cierre de sesión BIST 100: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva jornada para el BIST 100, que cerró rueda bursátil del miércoles 18 de marzo con subidas del 1,22%, hasta los 13.115,13 puntos. El indicador llegó a la cifra máxima de 13.298,53 puntos y un volumen mínimo de 13.062,27 puntos. El rango de cotización para el BIST 100 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,78%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el BIST 100 anota una bajada 0,46%; aunque en términos interanuales aún mantiene una subida del 21,41%. El BIST 100 se sitúa un 8,54% por debajo de su máximo del presente año (14.339,30 puntos) y un 16,46% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (11.261,50 puntos).

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