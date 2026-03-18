Apertura del Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: gana 3,1% este 18 de marzo

Buena apertura para el Taiwan Weighted, que inaugura la sesión de mercado del miércoles 18 de marzo con fuertes incrementos del 3,1%, hasta los 34.377,13 puntos, tras la apertura. En cuanto a las variaciones de este día con respecto a días anteriores, el índice bursátil pone fin a tres sesiones seguidas con tendencia negativa.
En los últimos siete días, el Taiwan Weighted marca un incremento del 4,9%. El Taiwan Weighted se sitúa un 2,93% por debajo de su máximo en lo que va de año (35.414,49 puntos) y un 17,13% por encima de su valoración mínima del año en curso (29.349,81 puntos).