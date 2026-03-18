Noticias

Apertura del Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: gana 3,1% este 18 de marzo

Apertura de sesión Taiwan Weighted: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena apertura para el Taiwan Weighted, que inaugura la sesión de mercado del miércoles 18 de marzo con fuertes incrementos del 3,1%, hasta los 34.377,13 puntos, tras la apertura. En cuanto a las variaciones de este día con respecto a días anteriores, el índice bursátil pone fin a tres sesiones seguidas con tendencia negativa.

En los últimos siete días, el Taiwan Weighted marca un incremento del 4,9%. El Taiwan Weighted se sitúa un 2,93% por debajo de su máximo en lo que va de año (35.414,49 puntos) y un 17,13% por encima de su valoración mínima del año en curso (29.349,81 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Taiwán

Últimas Noticias

Valor del euro en Perú este 17 de marzo (de EUR a PEN)

Se registró una caída en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor del euro en Perú

Resultados del Loto Clásico de Chile 5400: números ganadores de este martes 17 de marzo

Esta popular lotería chilena se celebra tres veces a la semana, todos los martes, jueves y domingo

Resultados del Loto Clásico de

Pronóstico del clima para mañana en Ashburn

Para evitar cualquier imprevisto es esencial conocer el predicción del clima para las próximas horas en la ciudad

Pronóstico del clima para mañana

Clima en San Antonio: la predicción del tiempo de mañana

Para evitar cualquier imprevisto es fundamental conocer el estado del clima para las próximas horas en la ciudad texana

Clima en San Antonio: la

¿Cómo estará el clima en Puerto Plata?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cómo estará el clima en