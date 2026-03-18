Apertura del Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: gana 3,1% este 18 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena apertura para el Taiwan Weighted, que inaugura la sesión de mercado del miércoles 18 de marzo con fuertes incrementos del 3,1%, hasta los 34.377,13 puntos, tras la apertura. En cuanto a las variaciones de este día con respecto a días anteriores, el índice bursátil pone fin a tres sesiones seguidas con tendencia negativa.

En los últimos siete días, el Taiwan Weighted marca un incremento del 4,9%. El Taiwan Weighted se sitúa un 2,93% por debajo de su máximo en lo que va de año (35.414,49 puntos) y un 17,13% por encima de su valoración mínima del año en curso (29.349,81 puntos).