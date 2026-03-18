Apertura del principal índice de Lisboa este 18 de marzo

Jornada sin cambios para el PSI 20, que empieza la jornada del miércoles 18 de marzo con una variación del 0,02%, hasta los 9.177,26 puntos, tras la apertura. En relación a las variaciones de este día con respecto a días anteriores, el índice acumula dos sesiones seguidas en verde.
Si consideramos los datos de la última semana, el PSI 20 marca una subida 1,11%, por lo que desde hace un año acumula aún un incremento del 35,01%. El PSI 20 se sitúa un 1,28% por debajo de su máximo del presente año (9.295,90 puntos) y un 9,25% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (8.400,46 puntos).