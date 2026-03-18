Apertura del KOSPI: mercado surcoreano gana terreno este 18 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el KOSPI, que comienza la jornada del miércoles 18 de marzo con grandes ascensos del 4,3%, hasta los 5.788,47 puntos, tras la apertura. Respecto de fechas previas, el indicador suma dos jornadas consecutivas en valores positivos.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el KOSPI registra un ascenso del 4,62%. El KOSPI se sitúa un 8,23% por debajo de su máximo del presente año (6.307,27 puntos) y un 34,31% por encima de su cotización mínima del año en curso (4.309,63 puntos).