Apertura del KOSPI: mercado surcoreano gana terreno este 18 de marzo

Buen inicio de sesión para el KOSPI, que comienza la jornada del miércoles 18 de marzo con grandes ascensos del 4,3%, hasta los 5.788,47 puntos, tras la apertura. Respecto de fechas previas, el indicador suma dos jornadas consecutivas en valores positivos.
En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el KOSPI registra un ascenso del 4,62%. El KOSPI se sitúa un 8,23% por debajo de su máximo del presente año (6.307,27 puntos) y un 34,31% por encima de su cotización mínima del año en curso (4.309,63 puntos).