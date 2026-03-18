Apertura del índice de referencia de la Bolsa Mexicana de Valores este 18 de marzo

Inicio de sesión de leves movimientos para el índice mexicano, que inaugura la jornada del miércoles 18 de marzo con una variación del 0,13%, hasta los 66.113,21 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos el dato con jornadas pasadas, el selectivo cambia el sentido del dato anterior, cuando se saldó con una subida del 0,66%, mostrando que es incapaz de asentar una clara tendencia.
Si consideramos los datos de los últimos siete días, el índice mexicano S&P/BMV IPC marca un descenso del 1,91%. El índice BMV se sitúa un 7,66% por debajo de su máximo en lo que va de año (71.601,35 puntos) y un 3,07% por encima de su valoración mínima del año en curso (64.141,36 puntos).