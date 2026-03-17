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Valor de apertura del euro en Canadá este 17 de marzo de EUR a CAD

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

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Valor de apertura del euro
Valor de apertura del euro en Canadá este 17 de marzo de EUR a CAD

El euro se paga al inicio de operaciones a 1,58 dólares canadienses en promedio, lo que implicó un cambio del 0,36% con respecto a los 1,57 dólares canadienses de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro registra un incremento 0,5%, por ello en términos interanuales aún acumula una subida del 1%.

En relación a fechas pasadas, suma tres sesiones seguidas de subida. La cifra de la volatilidad es inferior a los datos logrados para el último año (5,74%), mostrándose como un valor con menos alteraciones de lo que indica la tendencia general últimamente.

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