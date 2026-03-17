Taiwan Weighted cerró al alza este 17 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada alcista para el Taiwan Weighted, que terminó la jornada en los mercados del martes 17 de marzo con ascensos del 1,31%, hasta los 33.836,57 puntos. En su entorno bursátil anotó un máximo de 34.008,70 puntos y un volumen mínimo de 33.380,84 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,85%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Taiwan Weighted registra una subida del 5,38%. El Taiwan Weighted se sitúa un 4,46% por debajo de su máximo en lo que va de año (35.414,49 puntos) y un 15,29% por encima de su valoración mínima del año en curso (29.349,81 puntos).