Taiwan Weighted abrió la jornada al alza este 17 de marzo

Inicio de jornada positiva para el Taiwan Weighted, que inaugura la sesión de mercado del martes 17 de marzo con ascensos del 1,36%, hasta los 33.854,84 puntos, tras la apertura. En relación a fechas previas, el índice con este dato frena la racha negativa que llevaba en las dos jornadas anteriores.
En la última semana, el Taiwan Weighted marca un ascenso del 5,43%. El Taiwan Weighted se sitúa un 4,4% por debajo de su máximo del presente año (35.414,49 puntos) y un 15,35% por encima de su cotización mínima del año en curso (29.349,81 puntos).