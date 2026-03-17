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Principal índice de Bruselas registra ganancias en la apertura del mercado de este 17 de marzo

Apertura de sesión BEL-20 INDEX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura en positivo para el BEL-20 INDEX, que empieza la sesión de mercado del martes 17 de marzo con leves ascensos del 0,28%, hasta los 5.123,54 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos el dato con jornadas pasadas, el índice interrumpe con la racha plana de cotizaciones de mercado de las últimas tres sesiones.

Teniendo en cuenta la última semana, el BEL-20 INDEX acumula un descenso 0,57%; pese a ello en el último año acumula aún un incremento del 13,87%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 9,76% por debajo de su máximo del presente año (5.677,83 puntos) y un 0,47% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (5.099,49 puntos).

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