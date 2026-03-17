Noticias

OMXS30 cae un 0,26% durante la apertura de la jornada de este 17 de marzo

Inicio de sesión OMXS 30: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el OMXS 30, que comienza la jornada en los mercados del martes 17 de marzo con ligeras caídas del 0,26%, hasta los 3.019,97 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de jornadas previas, el índice invierte el dato de la jornada previa, cuando finalizó con un ascenso del 1,45%, mostrando que por ahora no es posible definir una tendencia.

En la última semana, el OMXS 30 marca una disminución 2,03% aunque, por el contrario, en términos interanuales mantiene aún una subida del 13,69%. El OMXS 30 se sitúa un 6,29% por debajo de su máximo del presente año (3.222,75 puntos) y un 4,82% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (2.881,19 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Suecia

Últimas Noticias

ATX inicia operaciones al alza este 17 de marzo

Apertura de sesión ATX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

ATX inicia operaciones al alza

Apertura del AEX neerlandés este 17 de marzo

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Apertura del AEX neerlandés este

Principal índice de Bruselas registra ganancias en la apertura del mercado de este 17 de marzo

Apertura de sesión BEL-20 INDEX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Principal índice de Bruselas registra

Euro Stoxx 50 va a la baja durante apertura del mercado este 17 de marzo

Inicio de sesión EuroStoxx 50: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Euro Stoxx 50 va a

Hang Seng cerró operaciones/la jornada con ganancias este 17 de marzo

Cierre de sesión Hang Seng (Hong Kong): la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Hang Seng cerró operaciones/la jornada