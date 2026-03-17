OMXS30 cae un 0,26% durante la apertura de la jornada de este 17 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el OMXS 30, que comienza la jornada en los mercados del martes 17 de marzo con ligeras caídas del 0,26%, hasta los 3.019,97 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de jornadas previas, el índice invierte el dato de la jornada previa, cuando finalizó con un ascenso del 1,45%, mostrando que por ahora no es posible definir una tendencia.

En la última semana, el OMXS 30 marca una disminución 2,03% aunque, por el contrario, en términos interanuales mantiene aún una subida del 13,69%. El OMXS 30 se sitúa un 6,29% por debajo de su máximo del presente año (3.222,75 puntos) y un 4,82% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (2.881,19 puntos).