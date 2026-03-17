Guatemala: cotización de cierre del dólar hoy 17 de marzo de USD a GTQ

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 7,65 quetzales en promedio, lo cual supuso un cambio del 2,11% comparado con los 7,49 quetzales de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un incremento 2,12%; pese a ello desde hace un año acumula aún una bajada del 0,39%.

Respecto a días previos, existen fluctuaciones notables en su cotización según los datos. La volatilidad de esta semana presentó un comportamiento superior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, lo que indica que está pasando por una fase de inestabilidad.