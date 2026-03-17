Euro: cotización de cierre hoy 17 de marzo en México

En la pasada jornada el euro se pagó al cierre a 20,38 pesos mexicanos en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,33% con respecto a los 20,45 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro acumula una bajada 0,24%, por lo que desde hace un año todavía mantiene un descenso del 5,97%.

Respecto de días previos, encadenó tres jornadas seguidas de números negativos. La volatilidad referente a estos siete días presentó un comportamiento claramente inferior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, de forma que su cotización está presentando menos cambios de lo que indica la tendencia general en estos días.