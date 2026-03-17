Euro: cotización de cierre hoy 17 de marzo en Guatemala

En la pasada jornada el euro se pagó al cierre a 8,83 quetzales en promedio, lo cual implicó un cambio del 3,09% con respecto a los 8,57 quetzales de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro anota un ascenso 2,13%, de manera que desde hace un año todavía mantiene una subida del 2,7%.

Analizando este dato con el de días anteriores, invirtió el dato de la sesión previa, cuando finalizó con una bajada del 1,02%, mostrando que es incapaz de fijar una tendencia definida. La cifra de la volatilidad presentó un rendimiento claramente superior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, mostrándose como un activo con mayores cambios de lo que indica la tendencia general.