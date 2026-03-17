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Euro: cotización de cierre hoy 17 de marzo en Canadá

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

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Euro: cotización de cierre hoy
Euro: cotización de cierre hoy 17 de marzo en Canadá

En la pasada jornada el euro se negoció al cierre a 1,58 dólares canadienses en promedio, lo que supuso un cambio del 0,3% frente al dato de la jornada anterior, cuando marcó 1,57 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro registra un incremento 0,45%, por lo que en el último año mantiene aún una subida del 0,95%.

Analizando este dato con el de fechas anteriores, acumuló tres jornadas sucesivas en positivo. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se aprecia que fue de 4,31%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (5,74%), lo que indica que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este contexto.

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