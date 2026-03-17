Dólar hoy en México: Peso mexicano se aprecia frente a la moneda estadounidense al cierre de este martes 17 de marzo

El dólar sigue cayendo en medio de las tensiones en Medio Oriente y el peso mexicano continúa ganando terreno. (REUTERS/Edgard Garrido)

La cotización USD/MXN mostró hoy una depreciación del dólar estadounidense, beneficiando al 87% de las divisas de economías emergentes por la reducción en el nerviosismo global.

En la pasada jornada el dólar estadounidense cotizó al cierre a 17,65 pesos mexicanos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,2% si se compara con los 17,69 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un incremento 0,3%; sin embargo en el último año aún mantiene una disminución del 11,43%.

Mientras los operadores ajustaban sus posiciones ante la evolución del conflicto en Medio Oriente, el índice DXY descendió tras alcanzar un máximo intradía de 100,11 puntos.

El posible ajuste en las proyecciones económicas del FOMC podría influir en las expectativas sobre recortes al rango objetivo de la tasa de fondos federales, mientras los inversionistas centran su atención en la decisión de política monetaria de la FED prevista para mañana.

La flexibilización de las restricciones al comercio en el Estrecho de Ormuz permitió una leve caída en los precios de los energéticos. Al mismo tiempo, la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro exhibió descensos en ambos extremos, con la referencia a diez años alrededor de 4,19%, después de haber tocado un máximo mensual de 4,30% al cierre de la semana anterior.

Si confrontamos la cifra con fechas previas, sumó dos jornadas seguidas de números negativos. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que presentó un comportamiento manifiestamente superior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, así que está presentando un comportamiento más inestable.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

El peso mexicano, una de las monedas más cotizadas del mercado cambiario

El peso mexicano es una de las monedas más cotizadas del mercado. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.