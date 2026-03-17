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Dólar: cotización de cierre hoy 17 de marzo en Canadá

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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Dólar: cotización de cierre hoy
Dólar: cotización de cierre hoy 17 de marzo en Canadá

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 1,37 dólares canadienses en promedio, lo que implicó un cambio del 0,01% comparado con los 1,37 dólares canadienses de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense marca un ascenso 0,7%; por contra en términos interanuales todavía mantiene una bajada del 0,88%.

Comparando este dato con el de fechas previas, invirtió el dato de la sesión previa, en el que cerró con una disminución del 0,05%, sin poder fijar una tendencia estable. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 4,25%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (4,89%), presentándose como un valor con menos cambios de lo previsible en este momento.

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