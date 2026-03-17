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Dólar: cotización de apertura hoy 17 de marzo en Canadá

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

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Dólar: cotización de apertura hoy
Dólar: cotización de apertura hoy 17 de marzo en Canadá

En la jornada de hoy el dólar estadounidense se cotiza al inicio del día a 1,37 dólares canadienses en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,1% con respecto a los 1,37 dólares canadienses de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense anota una subida 0,79%; sin embargo en el último año aún mantiene una bajada del 0,79%.

Si confrontamos el dato con días pasados, gira las tornas respecto del de la jornada anterior, cuando marcó una bajada del 0,05%, demostrándose incapaz de consolidar una tendencia clara. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presenta un rendimiento inferior a la volatilidad que muestran las cifras del último año, presentándose como un valor con menos alteraciones de lo esperado recientemente.

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