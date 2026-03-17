Dólar en Colombia: siguen las buenas noticias y así de barato cerró el precio de la moneda el 17 de marzo

El dólar registró una cotización mínima de $$3.678,00 en la jornada del 17 de marzo - crédito Yuriko Nakao/Reuters

El dólar estadounidense cerró la jornada del 16 de marzo de 2026 en Colombia en un promedio de $3.690,02, lo que representó una caída de $1,88 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.692,90. Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.261 millones en 2.086 transacciones, con un precio de apertura de $3.683,00, un mínimo de $3.678,00 y un máximo de $3.699,94.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense registra una bajada 0,27%, de manera que en términos interanuales aún conserva una bajada del 8,36%.

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En relación a días anteriores, mantuvo resultados variables que nos impiden calcular una dirección clara. La cifra de la volatilidad presentó un balance sutilmente inferior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, por lo tanto su cotización está presentando menos variaciones de lo habitual en este contexto.

Al cierre de la jornada del 17 de marzo, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.644,44, mientras que el de venta se ubicaba en $3.755,00 - crédito - crédito Juan Carlos Guzmán/Andina

Guerra en Medio Oriente

Dicho movimiento se dio luego de que, a nivel internacional, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, señaló que su país no participará en las operaciones destinadas a reabrir el estrecho de Ormuz. Por su parte, el presidente de EE. UU., Donald Trump, afirmó que la Otan cometió un error al rechazar la solicitud de apoyo presentada por su administración en medio del conflicto con Irán. Así las cosas, el precio del petróleo Brent, de referencia para Colombia, repuntó y cerró en USD103 por barril.

A nivel regional, las monedas latinoamericanas se apreciaron, ante un posible reposicionamiento de los inversionistas hacia mercados emergentes fuera de Asia, alejándose del conflicto en Irán. Por su parte, el presidente Gustavo Petro anunció que presentará una nueva reforma tributaria al Congreso de la República. Durante el Consejo de Ministros del 16 de marzo informó que lo hará el 20 de julio.

Dinámica del precio del petróleo y del peso colombiano

Sobre lo que pasa con el dólar en Colombia, expertos de Acciones y Valores anotaron que los inversionistas institucionales deben monitorear la dinámica del precio del petróleo y el comportamiento del peso colombiano, ya que una depreciación repentina podría acelerar el ritmo de subidas de tasas del Banco de la República, debido al impacto en la inflación transable.

“Prospectivamente, se anticipa una curva más empinada en los próximos 12 meses, a medida que la política monetaria se relaja, pero las preocupaciones por la sostenibilidad fiscal a largo plazo mantienen los rendimientos largos en niveles elevados”, aseguraron.

El precio del barril de petróleo subió en medio de la guerra en Medio Oriente - crédito José Miguel Gómez/Reuters

Volatilidad en los mercados financieros

Por su parte, el chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, Rodrigo Lama, dijo que, de cara al cierre de la semana, el mercado se mantiene en una fase de reordenamiento táctico de posiciones ante el aumento de la incertidumbre global generado por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y el fuerte repunte en los precios del petróleo. Anotó que el escenario impulsó un retorno hacia activos refugio, lo que fortaleció al dólar y elevó la volatilidad en los mercados financieros.

Insistió en que la atención estará centrada tanto en la decisión de política monetaria de la Reserva Federal como en la evolución del conflicto geopolítico, factores que podrían definir el comportamiento del dólar y de los activos globales durante los próximos días.

Según él, en un escenario favorable para el dólar, si las tensiones geopolíticas en Medio Oriente se mantienen o incluso se intensifican, con lo que se prolonga el aumento en los precios del petróleo y eleva la aversión al riesgo global, el mercado podría reforzar su posicionamiento en activos refugio. A esto podría sumarse un tono más cauteloso por parte de la FED, en particular, si la autoridad monetaria enfatiza los riesgos inflacionarios asociados al aumento de los precios de la energía y la necesidad de mantener una política monetaria restrictiva por más tiempo.

Precio del dólar al cierre de la semana

“Bajo este escenario, el dólar podría consolidar su reciente rebote, mientras que los commodities y las monedas emergentes enfrentarían mayores presiones. En este contexto, el dólar en Colombia podría volver a aproximarse a niveles cercanos a $3.750″, indicó.

La tasa de interés de la FED se mantiene en un rango entre el 3,5% y el 3,75% - crédito Ken Cedeno/Reuters

Por el contrario, en un escenario negativo para el dólar, si las tensiones geopolíticas comienzan a moderarse o pierden intensidad, reduciendo la presión sobre los precios del petróleo y sobre la volatilidad de los mercados, el actual fortalecimiento del dólar podría comenzar a revertirse. De forma paralela, si el mensaje de la FED mantiene un tono más equilibrado y refuerza la idea de que las futuras decisiones seguirán dependiendo de la evolución de la inflación y del mercado laboral, el mercado podría interpretar que el reciente repunte del dólar responde principalmente a factores transitorios.

“En este contexto, los activos de riesgo y las monedas emergentes podrían recuperar terreno. Bajo este escenario, el dólar en Colombia tendría espacio para retomar su tendencia bajista hacia niveles cercanos a $3.650”, indicó el experto de la fintech Global66, Rodrigo Lama.