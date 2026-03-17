BIST 100 comienza operaciones en terreno negativo este 17 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el BIST 100, que empieza la sesión bursátil del martes 17 de marzo con ligeras caídas del 0,26%, hasta los 13.059,21 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de días pasados, el índice acumula dos jornadas seguidas en cifras negativas.

Con respecto a la última semana, el BIST 100 registra una subida 2,81%, por ello desde hace un año acumula aún un incremento del 20,23%. El BIST 100 se sitúa un 8,93% por debajo de su máximo del presente año (14.339,30 puntos) y un 15,96% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (11.261,50 puntos).