Noticias

BIST 100 comienza operaciones en terreno negativo este 17 de marzo

Apertura de sesión BIST 100: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el BIST 100, que empieza la sesión bursátil del martes 17 de marzo con ligeras caídas del 0,26%, hasta los 13.059,21 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de días pasados, el índice acumula dos jornadas seguidas en cifras negativas.

Con respecto a la última semana, el BIST 100 registra una subida 2,81%, por ello desde hace un año acumula aún un incremento del 20,23%. El BIST 100 se sitúa un 8,93% por debajo de su máximo del presente año (14.339,30 puntos) y un 15,96% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (11.261,50 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Turquía

Últimas Noticias

El índice surcoreano cerró operaciones al alza este 17 de marzo

Cierre de operaciones KOSPI: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

El índice surcoreano cerró operaciones

El mercado japonés cerró operaciones a la baja este 17 de marzo

Cierre de operaciones Nikkei 225: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

El mercado japonés cerró operaciones

Santoral: qué santos se festejan este miércoles 18 de marzo

La lista de los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral: qué santos se festejan

Taiwan Weighted cerró al alza este 17 de marzo

Cierre de sesión Taiwan Weighted: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Taiwan Weighted cerró al alza

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Zaragoza este 17 de marzo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en España: temperatura y